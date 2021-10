Nachtclub-Schlägereien mit Verletzten: Polizei sucht Zeugen

Schwerin. Nach zwei gewaltsamen Auseinandersetzungen im Umfeld eines Nachtclubs in Schwerin sucht die Polizei nach Zeugen. Nach bisherigen Ermittlungen wurden bei den Vorfällen in der Nacht zu Sonntag vier Menschen verletzt, wie ein Polizeisprecher am Montag erläuterte. In eine Klinik musste aber keiner der Betroffenen gebracht werden. Die Schlägereien sollen sich erst kurz nach Mitternacht in einer Toilette und am frühen Morgen in einem wohl größeren Kreis vor dem Club ereignet haben. Genauere Angaben - beispielsweise ob die Verletzten Männer oder Frauen waren, zu einem möglichen Motiv oder inwieweit Sicherheitsleute eingeschritten sind - wollte die Polizei mit Verweis auf die Ermittlungen nicht machen.

