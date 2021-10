Zukunftsfähigkeit durch Homeoffice-Regelungen gestärkt

Schwerin. Der Deutsche Beamtenbund und Tarifunion (dbb) in Mecklenburg-Vorpommern sieht mit den zum 1. Oktober in Kraft getretenen neuen Homeoffice-Regelungen die Zukunftsfähigkeit des Landes gestärkt. "Die neuen Regelungen bilden nunmehr die nötigen Grundlagen und helfen, Blockaden in den Köpfen mancher Dienststellenleiter zu lösen. Schade, dass erst Corona den notwendigen Druck erzeugt hat" sagte der dbb-Landesvorsitzende Dietmar Knecht am Montag.

Der Beschluss folge zahlreichen Wünschen der Beschäftigten nach besserer Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das Land Mecklenburg-Vorpommern steigere damit seine Attraktivität als Arbeitgeber enorm.

Laut Knecht setzten Dienststellen in der Vergangenheit immer voraus, dass nur die Präsenzarbeit die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung gewährleiste. Die neuen Regelungen betreffen den Angaben zufolge alle Bediensteten der Landesverwaltung - gleich, ob verbeamtet oder tarifbeschäftigt - und ohne besondere persönliche Voraussetzungen. Dabei werde grundsätzlich von einer mindestens 40-prozentigen Präsenzpflicht in der Dienststelle ausgegangen.

