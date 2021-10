Diebe stehlen Traktor samt Hänger von Baustelle an B109

Rollwitz. Von einer Rohrleitungsbaustelle bei Rollwitz (Vorpommern-Greifswald) haben Unbekannte einen Traktor samt Anhänger gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wird der Sachschaden auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Die moderne Landmaschine war bei einem Baubetrieb im Einsatz. Dieser füllt die Trasse der vollständig verlegten Erdgas-Leitung Eugal wieder mit Mutterboden und richtet sie für den Pflanzenanbau her.

Nach ersten Erkenntnissen wurde das Fahrzeug am Freitagnachmittag verschlossen an der B109 abgestellt. Als die Arbeiter am Montag ihre Baufahrzeuge starteten, war der Traktor samt Hänger weg. Da es am Wochenende geregnet habe und die anderen Großmaschinen schon wieder fuhren, sei die Spurenlage schwierig.

© dpa-infocom, dpa:211004-99-474169/2

