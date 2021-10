Zwei Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Neustrelitz. Zwei Radfahrer haben sich in der Ortschaft Granziner Mühle im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte bei einem Sturz schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den Verletzten um einen 75-Jährigen und einen 63-Jährigen. Zeugen zufolge fuhren die beiden Männer am Samstagnachmittag mit ihren Sporträdern mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Kratzeburg. Sie fuhren demnach nebeneinander, als sie zeitgleich ins Straucheln kamen und ineinander stürzten. Die Männer verletzten sich so schwer, dass sie in Krankenhäuser kamen.

© dpa-infocom, dpa:211003-99-460849/2

