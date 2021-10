Mann trocknet Walnüsse im Ofen: Funke löst Brand aus

Dettmannsdorf. Weil er Nüsse in einem Kohleofen trocknen wollte, hat ein 93-Jähriger in Dettmannsdorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) letztendlich ein Dach in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, heizte der Mann am Freitagmorgen den Ofen am, um dort die Walnüsse zu trocknen. Einige Stunden später stellte er fest, dass sich die Nüsse sowie ein Stuhl entzündet hatten und löschte daraufhin den Brand und auch den Ofen.

Am Abend wurde dann die Feuerwehr aufgrund eines Feuers alarmiert. Scheinbar hatte sich ein Funke in dem etwa 30 Quadratmeter großem Holzdach des Gebäudes, in dem der Ofen stand, festgesetzt und einen Brand ausgelöst. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

© dpa-infocom, dpa:211002-99-450618/2

