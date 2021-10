Toter im Fluss: Mediziner sollen Identität klären

Grabow. Rechtsmediziner sollen die Identität eines Toten klären, der am Donnerstag im Fluss Elde in Grabow (Ludwigslust-Parchim) gefunden worden war. Wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte, hatten Paddler, die in Kanus unterwegs waren, den bekleideten Leichnam nachmittags im Hafengelände entdeckt. Da auch die genaue Todesursache noch unklar ist, hat die Polizei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Geprüft wird dabei, ob es sich um einen 20-jährigen Mann handelt, der seit dem Abend des 24. September nach einer privaten Feier in Grabow vermisst wird. Der junge Mann hatte seine Schuhe und seinen Rucksack mit persönlichen Sachen auf dem Partygelände stehen lassen und ist seither spurlos verschwunden. Mehrere größere Suchaktionen nach dem Mann aus Wismar hatten keinen Erfolg.

Die Staatsanwaltschaft muss nun entscheiden, ob der Leichnam auch obduziert werden muss, um die Todesursache zu bestimmen. Bisher gibt es laut Polizei noch keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Unklar sei aber, wo und auf welche Weise der Mann ins Wasser geriet.

