Gesundheit Neue Corona-Regeln auch in Vorpommern-Rügen

Stralsund. Auch im Landkreis Vorpommern-Rügen greifen künftig strengere Corona-Regeln. Ab Freitag gelte Maskenpflicht in Schulgebäuden und Horten, teilte der Landkreis am Donnerstag mit. Ab Samstag kommen demnach erweiterte Testpflichten hinzu. So müssen Menschen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft oder bereits genesen sind, etwa für den Friseurbesuch, den Besuch der Innengastronomie oder von Theatern und Fitnessstudios einen negativen Corona-Test vorlegen. Ausnahmen gelten laut Landkreis für Kinder unter sechs Jahren sowie für regelmäßig getestete Schüler und Schülerinnen.

Grund für die neuen Regeln ist, dass der Landkreis zuletzt an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf der risikogewichteten Corona-Karte des Landes Gelb markiert war. Entsprechende Regeln gelten bereits in den Landkreisen Rostock und Vorpommern-Greifswald.

