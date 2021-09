Plattform am Königsstuhl: Zuschnitt von Stahlbauteilen

Stralsund. Für die geplante Aussichtsplattform am Königsstuhl - einem der Wahrzeichen Norddeutschlands - hat am Donnerstag in Stralsund der Zuschnitt von Stahlbauteilen begonnen. Die Ostseestaal GmbH werde vor allem die Bodenplatten des Rundgangs fertigen, sagte ein Sprecher.

Künftig sollen Besucher des bekanntesten Kreidefelsens auf Rügen über einen Rundgang gehen können, der an einem starken Mast hängt und mehrere Meter über dem Kreidefelsen schwebt. So soll der 118 Meter hohe Königsstuhl künftig geschont, die Aussicht aber erhalten bleiben.

Laut Ostseestaal soll der ovale Rundgang 185 Meter lang sein. Die Stahlkonstruktion soll eine Traglast von 163 Tonnen haben, und bis zu 1100 Gäste sollen sich gleichzeitig auf der Plattform aufhalten können. Für den Bau komme spezieller Stahl zum Einsatz, der besonders widerstandsfähig gegen die Witterung an der Ostseeküste ist. Der Bau soll im Sommer kommenden Jahres fertig sein. Derzeit können Besucher nicht auf den Königsstuhl.

Das Nationalparkzentrum am Königsstuhl besuchen pro Jahr rund 300.000 Gäste. Die bisherige Treppe zum Strand war 2016 in Teilen beschädigt und abgebaut worden. Einheimische fordern einen Ersatzbau. Nationalpark und Landesumweltministerium hatten bisher einen Wiederaufbau der Treppe abgelehnt. Minister Till Backhaus (SPD) hatte in der Vergangenheit auf die zahlreichen Erdrutsche am von Erosion gefährdeten Königsstuhl und auf Unfälle verwiesen.

