Mehr Geld für Beschäftigte in der Gebäudeausrüstung

Schwerin. Für die 1000 Beschäftigten in der technischen Gebäudeausrüstung im Nordosten gibt es rückwirkend ab Anfang September mehr Geld. "Ihre Löhne steigen in zwei Schritten - um drei Prozent rückwirkend ab dem 1. September dieses Jahres und um weitere drei Prozent zum 1. September nächsten Jahres", hieß es in einer Mitteilung des IG Metall Bezirks Küste am Donnerstag. Darauf habe sich die Gewerkschaft mit dem Industrieverband Technische Gebäudeausrüstung Mecklenburg-Vorpommern geeinigt, der Tarifvertrag gelte bis zum 31. August 2023.

Außerdem erhöhen sich den Angaben zufolge die monatlichen Ausbildungsvergütungen im Jahr 2021 um 100 Euro je Ausbildungsjahr und Monat und im Jahr 2022 um weitere 60 Euro. Die Fernauslöse für Beschäftigte auf Montage steige zudem von 38 auf 40 Euro pro Tag. Der Industrieverband bestätigte die Einigung.

© dpa-infocom, dpa:210930-99-425132/2

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern