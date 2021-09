SPD-Hoffnung Blaudszun verlässt Politik: Twitter-Kanal aus

Lilly Blaudszun, Nachwuchspolitikerin bei der SPD und Influencerin, schaut in die Kamera.

Berlin/Schwerin. SPD-Social-Media-Star Lilly Blaudszun, die den siegreichen Landtagswahlkampf von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in Mecklenburg-Vorpommern mitgestaltete und auch die Bundespartei in Internet-Fragen beriet, zieht sich aus der Politik zurück. "Ich habe mich entschieden, nach diesen Wahlen einen ganz neuen Weg zu gehen", ließ Blaudszun ihre mehrere Zehntausend Follower auf Twitter nach der Wahl wissen, ehe sie ihren Kanal abschaltete. Dort hatte sie eine Mischung aus politischen Botschaften und privatem Geplauder veröffentlicht.

Auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur erklärte Blaudszun, weiter Jura studieren und daneben künftig in einer Berliner Kanzlei tätig sein zu wollen. Ihrer Partei bleibe sie verbunden und werde sich weiterhin auf lokaler Ebene ehrenamtlich engagieren. "Als Studentin ist es für mich ein logischer Schritt, mich auf mein Fach zu konzentrieren - das umfasst auch die Arbeit neben dem Studium", so die 20-Jährige, die aus Ludwigslust bei Schwerin stammt. Zunächst hatte die "Schweriner Volkszeitung" am Mittwoch berichtet.

