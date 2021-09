Infektiologe Reisinger für Maskenpflicht in Schulen

Rostock. Der Rostocker Infektiologe Emil Reisinger hat sich für eine 14-tägige Maskenpflicht nach den Herbstferien in den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns ausgesprochen. Dieses Vorgehen habe sich nach den Sommerferien bewährt, sagte Reisinger am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. In Mecklenburg-Vorpommern sind in der kommende Woche Herbstferien. Mit dem Maskentragen könnte der zu erwartende Anstieg der Infektionszahlen nach der Rückkehr der Urlauber aus den Ferienzielen abgedämpft werden. Reisinger ist einer der wissenschaftlichen Berater der Landesregierung.

Derzeit gebe es bei den Infektionszahlen eine Art Seitwärtsbewegung, sagte der Experte. Die vergangenen Monaten hätten gezeigt, dass es nach solchen Seitwärtsbewegungen zu einer Steigerung der Inzidenzen gekommemn ist. Allerdings liege das aktuelle Niveau deutlich niedriger als zuvor. Der weitere Verlauf hänge auch von Fortschritten bei den Corona-Impfungen ab. "Jeder Einzelne, der sich impfen lässt, zählt", betonte der Mediziner.

