Kommunen Neues Polizeihauptrevier in Stralsund nimmt weiter Form an

Stralsund. Nahe der Stralsunder Innenstadt nimmt derzeit das neue Polizeigebäude weiter Form an. Es soll laut Landesregierung eines der modernsten Polizeigebäude im Nordosten werden. Man liege beim Baufortschritt im Plan, sagte Stephan Aufdermauer vom Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamt Greifswald (SBL). Auch bei den Kosten sehe es trotz vielerorts gestiegener Preise derzeit noch gut aus. Die Haupttätigkeit liege allerdings im Innenausbau. Erst im zweiten Halbjahr des kommenden Jahres werde man sehen, ob die Kosten im Rahmen geblieben sind.

Die Gesamtkosten sind mit 11,7 Millionen Euro angesetzt und werden vom Land übernommen. Ende kommenden Jahres soll der Bau an das Polizeihauptrevier und das Kriminalkommissariat übergeben werden. Es soll insgesamt 150 Beamtinnen und Beamte beherbergen. Anfang August konnte bereits Richtfest gefeiert werden. Derzeit werden laut Aufdermauer vor allem Leitungen verlegt. Im vierten Quartal dieses Jahres soll die Fassade verklinkert werden. In den vergangenen Monaten hatte die Polizei auch in Greifswald, Wismar und Sanitz neue Gebäude erhalten.

