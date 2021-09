CDU-Landesvorsitzender Sack tritt nach Wahlniederlage zurück

Schwerin. Der Landesvorsitzende der CDU in Mecklenburg-Vorpommern, Michael Sack, ist nach der Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Sein Landtagsmandat werde er nicht annehmen, erklärte Sack am Montag zu Beginn einer Landesvorstandssitzung in Schwerin.

Auch Generalsekretär Wolfgang Waldmüller legt sein Amt nieder, wie er mitteilte. Zudem werde er an diesem Dienstag nicht wieder für den Fraktionsvorsitz kandieren. Die Union hatte am Sonntag mit 13,3 Prozent ihr historisch schlechtestes Landtagswahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern eingefahren.

Sack erklärte: "Ich habe die CDU Mecklenburg-Vorpommer mit viel Enthusiasmus in diesen Wahlkampf geführt, habe vor Ort bei den Menschen viel Zuspruch erfahren und hatte ein Team, auf das ich mich stets verlassen konnte." Dennoch spreche das Wahlergebnis eine eindeutige Sprache. "Auch wenn es einen ungünstigen Bundestrend gab und eine schwierige Ausgangssituation im Land: Für das Ergebnis übernehme ich die Verantwortung."

Er könne nicht glaubwürdig derjenige sein, der die CDU in Mecklenburg-Vorpommern zu alter Stärke zurückführe - egal ob aus der Oppositionsrolle heraus oder im Rahmen einer Regierungsbeteiligung. "Ich möchte den Weg frei machen für einen personellen Neuanfang und die richtigen politischen Weichenstellungen." Er werde ins Landratsamt von Vorpommern-Greifswald zurückkehren.

