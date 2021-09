Mann verliert Kontrolle über Motorrad: Schwer verletzt

Demmin. Weil er die Kontrolle über sein Motorrad verlor, hat sich ein 43-jähriger Mann in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer am Sonntagnachmittag auf eine Straße gestürzt, als er nach dem Durchfahren eines Kreisverkehrs wieder beschleunigte. Bei dem Sturz geriet er unter sein Motorrad und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den 43-Jährigen in ein Krankenhaus. Lebensbedrohlich seien seine Verletzungen jedoch nicht.

