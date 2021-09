Zollfahnder stellen Waffen und Dopingmittel sicher

Rostock/Stralsund. Bei Durchsuchungen im Zusammenhang mit mutmaßlichen Verstößen gegen das Anti-Doping-Gesetz haben Zollfahnder in Sassnitz auf Rügen drei Schusswaffen sichergestellt. Zudem wurden 455 Schuss Munition, zwei Schlagringe und ein Springmesser beschlagnahmt, wie die Staatsanwaltschaften Rostock und Stralsund und das Zollfahndungsamt Hamburg am Freitag mitteilten. Durchsucht wurde unter anderem eine Wohnung. Der Tatverdächtige ist ein Mann mit Wohnsitz in Bergen. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten auch mehrere Ampullen Dopingmittel und Wachstumshormone. An der Aktion, die in der vergangenen Woche stattfand, waren 17 Zollfahnder beteiligt.

© dpa-infocom, dpa:210924-99-345431/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern