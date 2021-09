Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Kramerhof. Bei einem Unfall in Kramerhof bei Stralsund ist eine 24-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, verlor sie am Mittwoch im Zusammenhang mit einem Überholmanöver eines ihr entgegenkommenden Autos die Kontrolle über ihr Zweirad. Die Stralsunderin sei auf der Kreisstraße 11 gestürzt und mit ihrer Maschine fast 200 Meter auf der Fahrbahn entlanggeschlittert. Sie kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Der Fahrer des überholenden Fahrzeugs im Gegenverkehr soll in größerem Abstand zu dem Motorrad schon wieder auf seine Spur eingeschert gewesen sein. Ein Zeuge habe beobachtet, wie die Motorradfahrerin gebremst und dadurch die Kontrolle über ihr Zweirad verloren habe. Die Ermittlungen zur Unfallursache, auch zur Geschwindigkeit des Motorrades, dauern an.

© dpa-infocom, dpa:210923-99-326815/2

