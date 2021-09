Zahl der Corona-Neuinfektionen in MV sinkt weiter

Rostock. Wie schon an den Vortagen sind in Mecklenburg-Vorpommern auch am Mittwoch weniger Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden als vor einer Woche. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte, kamen 85 Neuinfektionen hinzu, laut Lagus 9 weniger als am vorherigen Mittwoch. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank demnach um 0,1 auf 27,4 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Vor einer Woche hatte das Lagus einen Wert von 36,2 vermeldet.

Die Corona-Ampel-Karte des Landes weist unverändert alle Landkreise und kreisfreien Städte mit Grün aus. In Vorpommern-Greifwald lag die Sieben-Tage-Inzidenz am höchsten und mit 49,2 nur noch knapp unter dem Schwellenwert von 50. In Nordwestmecklenburg fallen nach eigenen Angaben wegen gesunkener Werte ab Donnerstag die Maskenpflicht an Schulen und ab Freitag die erweiterte Testpflicht für Ungeimpfte weg.

In den Krankenhäusern Mecklenburg-Vorpommerns liegen nach Angaben des Lagus 29 Covid-Patienten, vier weniger als am Dienstag. Die Hospitalisierungs-Inzidenz, maßgebliches Kriterium der Corona-Ampel, wurde unverändert mit 0,6 Neueinlieferungen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen angegeben. 13 Erkrankte wurden auf einer Intensivstation behandelt, so viele wie am Tag zuvor. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb bei 1198.

Mindestens einmal geimpft sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts 65,2 Prozent der Einwohner des Landes. 61,9 Prozent besitzen demnach einen vollständigen Impfschutz.

