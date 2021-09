Piraten Open Air beendet Corona-Saison mit 32.200 Besuchern

Grevesmühlen. Das Piraten Open Air in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) hat seine diesjährige Saison unter dem Diktat der Corona-Pandemie mit etwa der Hälfte der sonst üblichen Besucher beendet. Bei den 50 Vorstellungen seit Ende Juli seien 32.200 Zuschauer gezählt worden, teilte ein Sprecher des Familien-Action-Theaters am Dienstag mit. Die Schlussvorstellung am Sonntag sei vor ausverkauften Rängen über die Bühne gegangen.

Gemäß den Corona-Auflagen durften maximal 1000 Besucher je Vorstellung eingelassen werden. Um wenigstens diese Zahl zu erreichen, hatte Intendant Peter Venzmer kurzfristig vor Saisonbeginn die Zuschauertribüne aufstocken lassen, um die Zahl der Gesamtplätze von 1600 auf 3200 zu verdoppeln. Das sorgte für Schlagzeilen, weil keine Baugenehmigung vorgelegen hatte. Die Frage sei noch immer offen, sagte der Sprecher am Dienstag. Außerdem gab es für das Piraten Open Air-Theater eine gerichtliche Auflage zur Lärmbegrenzung. Nachbarn hatten geklagt. Kanonenschüsse und Explosionen sind fester Bestandteil der Aufführungen.

Im nächsten Jahr will das Piraten Open Air vom 24. Juni bis 10. September die Episode "Das Geheimnis der Galeone" in Grevesmühlen spielen. Die Geschichten des Action-Theaters drehen sich um die Abenteuer des Piraten-Kapitäns Flint und sind in der Zeit um 1700 in der Karibik angesiedelt. Die Saison 2020 war wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

