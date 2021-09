Erneut Wohnmobil-Diebstahl im Osten Mecklenburg-Vorpommerns

Neubrandenburg. Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns ist erneut ein Wohnmobil gestohlen worden. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte, verschwand das Campingfahrzeug in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen im Vogelviertel in Neubrandenburg. Der Besitzer habe das zwei Jahre alte Fahrzeug am Montag auf einem Parkplatz an einem Einkaufsmarkt abgestellt, kurz nach Mitternacht habe er es dort nicht mehr gefunden. Das Fahrzeug sei hellgrau und habe einen Wert von etwa 65.000 Euro.

Es war bereits der zwölfte Wohnmobil-Diebstahl in den letzten Monaten im Osten Mecklenburg-Vorpommerns. Bisher konnte keines der gestohlenen Fahrzeuge gefunden werden. Betroffen waren zuvor elf Besitzer vor allem in den Regionen Stralsund und Greifswald. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 660.000 Euro geschätzt.

