Kriminalität Diebe brechen Schließfächer in Bank in Parchim auf

Parchim. Einbrecher haben in einer Bank in Parchim Schließfächer aufgebrochen und persönliche Dokumente von Bankkunden sowie Bargeld gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, ereignete sich der Vorfall am frühen Sonntagmorgen. Nach ersten Ermittlungen sei eine Eingangstür des Gebäudes aufgebrochen worden. Ein Sicherheitsdienst alarmierte die Polizei. Betroffen waren vor allem Schließfächer für Dokumente. Ein Geldautomat sei nicht attackiert worden. Die Höhe des entstandenen Schadens sei noch unklar.

Es werde wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. Der oder die Täter seien geflüchtet. Die bisherige Suche sei ohne Erfolg und man hoffe auf Hinweise aus der Bevölkerung. Das Bankgebäude steht an einem zentralen Platz Parchims.

