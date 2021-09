Kriminalität Explosion in Bankfiliale in Ferdinandshof: Niemand verletzt

Ferdinandshof. In Ferdinandshof (Vorpommern-Greifswald) ist am frühen Freitagmorgen eine Bankfiliale attackiert worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurde vermutlich mindestens ein Geldautomat in dem Gebäude auf noch unbekannte Art und Weise aufgesprengt. Dabei zerbarsten etliche Scheiben des Wohn- und Geschäftsgebäudes. Die Täter konnten fliehen. Die Bewohner des Hauses mit vier Wohnungen seien sicherheitshalber vorübergehend anderweitig untergebracht worden. Bisher ist noch unklar, wie hoch der Schaden ist und ob die Täter an Geld gelangten. Eine sofort eingeleitete Fahndung habe noch keinen Erfolg gebracht, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:210917-99-251842/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern