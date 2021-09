Corona-Ampel auf "Grün": Maskenpflicht in Schulen entfällt

Rostock. Fünf Tage, nachdem die Rostocker Corona-Ampel wieder auf "Grün" gesprungen ist, werden in der Hansestadt die vorgesehenen Erleichterungen in Kraft gesetzt. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag berichtete, sind von Freitag an der Mund-Nasen-Schutz in Schulen und Horten nicht mehr zwingend erforderlich. Auch die erweiterten Testpflichten in zahlreichen Betrieben entfallen. Dies gelte insbesondere bei Dienstleistungen im Heilmittelbereich oder bei Friseuren sowie in Kosmetikstudios, Massagepraxen, Nagel-, Sonnen, Fitness- oder Tattoostudios. Auch Restaurants, Clubs, Diskotheken, Theater oder Kinos können ungetestet besucht werden.

dpa:210916-99-245500/2

