Unfall mit drei Fahrzeugen auf A24: Drei Verletzte, Sperrung

Wittenburg. Bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Autobahn 24 Berlin-Hamburg sind in der Nähe von Wittenburg (Ludwigslust-Parchim) drei Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte, wurde die A24 zur Bergung der Fahrzeuge und für die Untersuchungen am Vormittag in beide Fahrtrichtungen.

Nach ersten Erkenntnisse war ein mit Post beladener Lkw auf der Fahrspur Richtung Hamburg gegen die Mittelleitplanke gefahren und auf der dortigen Leitplanke zum Liegen gekommen. In den Unfall waren mindestens zwei Autos verwickelt, von denen sich ein Wagen überschlug. Der Lkw-Fahrer und die Fahrer beider Autos wurden verletzt. Der Lkw-Fahrer kam wegen schwerer Verletzungen mit einem Hubschrauber in eine Klinik.

Ein Sachverständiger untersuchte die Unfallstelle noch. Wegen der Bergung der Fahrzeuge und Trümmerteilen auf beiden Seiten der A24 könne die Sperrung noch längere Zeit andauern, hieß es. Weitere Details seien noch nicht bekannt.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:210916-99-240809/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern