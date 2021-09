94 neue Corona-Infektionen in MV: Inzidenz sinkt auf 36,2

Rostock. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist am Mittwoch in Mecklenburg-Vorpommern von 37,8 auf 36,2 gesunken. Vor einer Woche lag hatte sie bei 38,4 gelegen. Am Mittwoch meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock 94 nachgewiesene Neuinfektionen nach 159 am Dienstag und 130 vor einer Woche.

Die Corona-Warnampel steht laut Lagus weiter für den Großteil des Landes auf Grün. Lediglich der Landkreis Nordwestmecklenburg und der Landkreis Vorpommern-Greifswald werden gelb eingestuft, weil die Inzidenzen mit 61,4 beziehungsweise 53 über dem bisher entscheidenden Wert von 50 liegen.

Von diesem Donnerstag an ändert sich die Basis zur Einschätzung des Corona-Risikos. Ab dann soll die Hospitalisierungsrate, also die Zahl der in den zurückliegenden sieben Tagen wegen Covid-19 ins Krankenhaus gebrachten Patienten, stärker in den Vordergrund treten. Dies hatte das Kabinett am Dienstag beschlossen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Hospitalisierungsrate liegt derzeit in MV bei 1 und damit im grünen Bereich. Am höchsten war sie am Mittwoch in Schwerin mit 6,3 und am niedrigsten in den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Vorpommern-Rügen mit null. Ab einem Wert von acht rutscht eine Kommune in die Warnstufe gelb. Die Intensivstationen sind zu 2,5 Prozent mit Covid-Patienten belegt - auch da ist MV laut Lagus im grünen Bereich.

33 Menschen lagen am Mittwoch mit Covid-19 im Krankenhaus, sechs mehr als am Vortag und acht mehr als vor einer Woche. Auf einer Intensivstation lagen 15 Patienten, einer weniger als am Dienstag und vier mehr als vor einer Woche. Die Zahl der an oder mit dem Virus Gestorbenen seit Beginn der Pandemie blieb bei 1195. Insgesamt haben sich in Mecklenburg-Vorpommern bislang 47 626 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert, 45 294 gelten als genesen. Unter den Ungeimpften liegt die Sieben-Tage-Inzidenz mit 75,1 deutlich höher als bei den Geimpften (9,9).

Den Angaben zufolge sind bislang 64,6 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal und 61 Prozent im Land vollständig gegen das Coronavirus geimpft.

© dpa-infocom, dpa:210915-99-231278/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern