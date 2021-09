Jubel für Sack vor dem TV-Duell

Schwerin. Etwa 30 Mitglieder der Jungen Union haben dem Spitzenkandidaten der CDU zur Landtagswahl, Michael Sack, vor dem TV-Duell mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) den Rücken gestärkt. Sie empfingen den CDU-Landeschef am Dienstagabend vor dem NDR-Funkhaus in Schwerin mit aufmunternden Sprechchören und Plakaten. Schwesig, die ebenfalls gut eine Stunde vor Beginn des Duells am Funkhaus eintraf, wurde eine solche Unterstützung durch ihren Jugendverband Jusos nicht zuteil. "Wir stehen nicht auf Personenkult", lautet nach Angaben eines Parteisprechers die Reaktion der SPD-Spitzenkandidatin. Die SPD setzt in ihrem Wahlkampf sehr stark auf die Popularität der Regierungschefin und wirbt großflächig mit ihrem Porträt.

© dpa-infocom, dpa:210914-99-219323/2

