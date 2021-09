Start für mobile ambulante Krebsberatung

Schwerin/Rostock. Mobile Beratungsteams sollen Krebskranken und ihren Angehörigen helfen, die seelischen Folgen der Erkrankung besser zu verkraften und Hilfe leisten. Wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag in Schwerin mitteilte, ist das erste Team in der Geschäftsstelle der Krebsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern in Rostock angesiedelt und von dort aus seit Juni aktiv.

Außenstellen seien bereits in Güstrow und Stralsund eingerichtet worden, weitere Beratungsstellen seien im Aufbau, zusätzliche Teams für das Land in Planung. Glawe verwies auf Studien, nach denen fast jeder zweite Krebspatient eine ausgeprägte psychosoziale Belastung durchlebe. Ziel sei es, die Betroffenen möglichst wohnortnah bei der Bewältigung der Krankheit zu unterstützen und dabei auch Angehörige einzubeziehen.

