Bis zu 30 Millionen Euro für Rostocker ÖPNV-Projekt

Ein gelber Elektrobus ist in Warnemünde unterwegs.

Berlin/Rostock. Ein Projekt des Verkehrsverbundes Warnow (VVW) hat es auf die Liste von bundesweit zwölf mit Bundesmitteln geförderten Modellvorhaben zur Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) geschafft. Wie das Bundesverkehrsministerium (BMVI) am Montag mitteilte, wurde auch das sogenannte Mirrow-Projekt ausgewählt. Damit bekommen der VVW und die am Projekt beteiligten Partner die Möglichkeit, bis 2024 Fördermittel des Bundes in Höhe von bis zu 30 Millionen Euro für die Umsetzung der Maßnahmen zu erhalten.

Vorgesehen sind unter anderem ein Ausbau der Linienverkehre, dichtere Taktfahrzeiten, geänderte Buslinienführungen und die Einführung von 365-Euro-Tickets für Mietergruppen und für Sozialleistungsbeziehende. Die Maßnahmen werden laut BMVI mit bis zu 30 Millionen Euro mit einer Förderquote von bis zu 80 Prozent unterstützt. Die Quote könne durch Landesmittel auf bis zu 95 Prozent erhöht werden. Alle Projekte werden insbesondere mit Blick auf ihr CO2-Reduktionspotenzial wissenschaftlich begleitet.

© dpa-infocom, dpa:210913-99-203729/3

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern