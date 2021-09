Autofahrerin prallt auf Landweg gegen Baum: Schwer verletzt

Groß Dratow. Bei einem Unfall auf einem Landweg unweit von Groß Dratow (Mecklenburgische Seenplatte) ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte, kam die 63-jährige Frau mit ihrem Wagen nach links von der schmalen Asphaltstraße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Zwei Jugendliche entdeckten den Unfall am Sonntagnachmittag zufällig und riefen die Rettungskräfte. Feuerwehrleute schnitten die Eingeklemmte aus dem Autowrack. Sie wurde in eine Klinik gebracht. Die genaue Unfallursache sei unklar, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:210912-99-191480/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern