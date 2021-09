Gesundheit Elf positive Corona-Fälle nach Dorffest in Niepars

Niepars. Nach einem Dorffest in Niepars (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Im Zusammenhang mit dem Fest sind elf Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden, wie der Landkreis am Sonntag mitteilte. Es handele sich um zehn Menschen ohne Impfung und eine weitere Person, die bislang nur eine Schutzimpfung erhalten hat. Es wird davon ausgegangen, dass etwa 900 bis 1000 Menschen das Dorffest am 4. September besucht haben.

Das Gesundheitsamt rief Besucher der Veranstaltung auf, sich bei Symptomen wie Husten, Schnupfen, Geschmacks- und Geruchsstörungen, Atemnot und Fieber selbst zu isolieren und möglichst zeitnah testen zu lassen. Besucher können sich auch beim Gesundheitsamt des melden.

