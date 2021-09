Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern leicht gesunken: Auf 37,1

Rostock. Die Corona-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern ist am Samstag leicht auf 37,7 gesunken. Am Vortag lag sie noch bei 38,9 und vor einer Woche bei 34,6. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock meldete 62 neue Nachweise einer Infektion mit dem Coronavirus. Eine Woche zuvor waren es mit 89 deutlich mehr.

Die Corona-Warnampel zeigt laut Lagus weiter für einen Großteil des Landes Grün. Lediglich Rostock und der Landkreis Nordwestmecklenburg werden mit Gelb eingestuft. Die Lage in den Krankenhäusern des Landes ist laut Lagus weiter entspannt: Am Samstag wurden wie am Vortag 25 Covid-Patienten stationär behandelt.

In den vergangenen sieben Tagen wurden 0,6 Patienten je 100.000 Einwohner neu mit Covid in eine Klinik aufgenommen. Erst wenn dieser Wert 8,0 erreicht, springt die landeseigene Ampel auf Gelb, ab 15 auf Orange. Dann folgen erhöhte Schutzmaßnahmen.

Elf Menschen lagen am Samstag auf der Intensivstation. Ein weiterer Todesfall wurde nicht gemeldet, die Zahl der an oder mit dem Virus Gestorbenen seit Beginn der Pandemie blieb bei 1195.

Unter den Ungeimpften liegt die Inzidenz mit 74,8 etwa sechsmal so hoch wie bei Geimpften (12,3). Die höchste Inzidenz hatte am Samstag Nordwestmecklenburg mit 72,8 und die niedrigste der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (17,1).

Insgesamt haben sich in Mecklenburg-Vorpommern bislang 47.300 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert, 44.982 gelten als genesen.

