Hansa Rostock legt nach: Duljevic soll Ausfälle kompensieren

Rostock. Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat sich zehn Tage nach dem Transferschluss noch einmal personell verstärkt. Der Aufsteiger verpflichtete den vereinslosen Mittelfeldspieler Haris Duljevic. "Ein Spieler, der offensiv variabel einsetzbar ist. Wir hoffen, dadurch mehr Flexibilität zu bekommen. Da Maurice Litka und Tobias Schwede verletzungsbedingt länger ausfallen, wollten wir nochmal handeln", sagte Hansa-Trainer Jens Härtel am Freitag.

Der 27 Jahre alte Offensivmann aus Bosnien-Herzegowina stand bis zum Sommer beim französischen Club Olympique Nimes unter Vertrag und spielte zuvor auch für Hansas Zweitliga-Rivalen Dynamo Dresden. "Ich sehe ihn auf der rechten oder linken Außenbahn. Er hat zuletzt individuell trainiert und könnte in ein bis zwei Wochen eine Option sein", sagte Härtel. Litka musste sich nach einem Kreuzbandriss, den er im Herbst vergangenen Jahres zugezogen hatte, einer weiteren Operation unterziehen. Der ebenfalls über Monate verletzte Schwede laboriert an Oberschenkelbeschwerden.

Hansa hat für das Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) wieder mehr personelle Alternativen. Die beiden Mittelfeldspieler Hanno Behrens und Calogero Rizzuto, die im Auswärtsspiel bei Werder Bremen (0:3) erkrankt und verletzt gefehlt hatten, sind wieder Kandidaten für die Startelf. Zudem bietet sich der in der Länderspielpause vom Karlsruher SC verpflichtete Lukas Fröde als Verstärkung für die Vierer-Abwehrkette an.

Nach zwei Niederlagen in Folge sind die ordentlich in die Saison gestarteten Rostocker in Zugzwang geraten. Daheim gingen beide bisherigen Spiele gegen den KSC (1:3) und Dynamo Dresden (1:3) verloren. "Wir werden stabiler ins nächste Spiel gehen und wollen den Kasten möglichst sauber halten", kündigte Behrens an.

