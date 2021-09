464 Bewerber für 71 Sitze im Schweriner Landtag

Schwerin. Von 18 bis 84 Jahre reicht die Altersspanne der Bewerber für den Landtag Mecklenburg-Vorpommerns. Die jüngste Kandidatin geht für die Humanisten ins Rennen, die älteste für das Bündnis C. Wie Landeswahlleiterin Gudrun Beneicke am Mittwoch in Schwerin mitteilte, treten zur Wahl am 26. September 464 Kandidaten und Kandidatinnen an. 24 Parteien hatten demnach Landeslisten eingereicht, auf denen insgesamt 341 Personen verzeichnet sind.

Der Listenplatz ist mitentscheidend dafür, wer in den Landtag kommt: Neben den in den 36 Wahlkreisen direkt gewählten Abgeordneten ziehen 35 weitere gemäß dem Zweitstimmenergebnis der Partei über die Liste in das Parlament ein. Ein Teil der Kandidaten tritt nur zur Direktwahl an, darunter auch 9 Einzelbewerber.

Unter den 464 Kandidaten stellen Frauen mit 148 ein knappes Drittel. Laut Landeswahlleiterin treten 316 Männer zur Landtagswahl an. Unter den derzeit 71 Abgeordnete beträgt der Frauenanteil 23,9 Prozent.

Am 26. September ist in Mecklenburg-Vorpommern parallel zur Bundestagswahl auch Landtagswahl. Rund 1,32 Millionen Menschen sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Die landesweit 1649 Wahllokale öffnen von 8.00 bis 18.00 Uhr. Allerdings wird damit gerechnet, dass mehr als die Hälfte der Wähler von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch machen wird.

