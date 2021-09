Autofahrer übersieht Fahrrad: 42-Jähriger schwer verletzt

Wesenberg. Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Fahrrad bei Wesenberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist der 42 Jahre Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 33 Jahre alte Autofahrer am Dienstagabend von der B 198 abbiegen. Dabei übersah er in seinem Auto den Fahrradfahrer, der den Radweg in entgegengesetzter Richtung entlangfuhr, und stieß mit ihm zusammen. Der 42-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensbedrohlich seien seine Verletzungen nicht.

