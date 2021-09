1,32 Millionen Wahlberechtigte in MV zur Bundestagswahl

Schwerin. Bei der Bundestagswahl am 26. September sind in Mecklenburg-Vorpommern rund 1,32 Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen. Die landesweit 1649 Wahllokale öffnen von 08.00 bis 18.00 Uhr, wie Landeswahlleiterin Gudrun Beneicke am Dienstag in Schwerin mitteilte. Rund 18.000 Wahlhelfer seien im Einsatz.

Doch zeigte sich in den zurückliegenden Tagen bereits, dass viele Wahlberechtigte vorab die Möglichkeit der Briefwahl nutzen. Es wird damit gerechnet, dass mehr als die Hälfte der Stimmen per Brief eingehen. Vorsorglich wurden 355 Briefwahlbezirke gebildet. Bei der Wahl 2016 hatte der Anteil der Briefwähler noch bei 20 Prozent gelegen.

In den sechs Bundestags-Wahlkreisen Mecklenburg-Vorpommerns bewerben sich 129 Kandidatinnen und Kandidaten um die Mandate. Neben den sechs Wahlkreisgewinnern haben weitere Bewerber, abhängig vom Zweitstimmenergebnis, die Chance, über die Landeslisten der Parteien in den Bundestag zu kommen. In der zu Ende gehenden Wahlperiode stellte Mecklenburg-Vorpommern dank Überhang- und Ausgleichsmandaten insgesamt 16 Abgeordnete.

Im Nordosten treten 18 Parteien mit Landeslisten zur Bundestagswahl an. Unter den Kandidaten sind die Frauen mit 48 in der Unterzahl gegenüber 81 Männern. Das Alter reicht von 18 bis 77 Jahre.

Am 26. September ist in Mecklenburg-Vorpommern parallel zur Bundestags- auch Landtagswahl. Dafür hatten 24 Parteien fristgerecht ihre Kandidatenlisten eingereicht.

