Sieben Verletzte bei zwei Frontalkollisionen in Vorpommern

Pruchten/Greifswald. Bei zwei Frontalzusammenstößen sind am Montag in Vorpommern sieben Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher erklärte, stieß bei Pruchten (Vorpommern-Rügen) der Wagen eines 52-jährigen Fahrers beim Überholen mit einem entgegenkommenden Auto auf der Landesstraße 21 zusammen. Dabei wurden die 64-jährige Fahrerin des anderen Autos, ihre Beifahrerin und ein Insasse im Auto des 52-Jährigen verletzt und kamen in eine Klinik. Der 52-Jährige, der überholt hatte, blieb unverletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Fast zeitgleich wurden vier Menschen bei Greifswald verletzt, als drei Autos miteinander kollidierten. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war ein 83-Jähriger auf der Landesstraße 35 mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn gekommen, wo er mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammenstieß. Der 83-Jährige, seine 84-jährige Ehefrau und ein 56-jähriger Autofahrer wurden schwer verletzt. Eine weitere Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Die L35 blieb zwei Stunden gesperrt.

