84-Jähriger stürzt im Wald: Rechtzeitig gefunden

Raben Steinfeld. Ein kurzzeitig vermisster Wald-Spaziergänger hat in der Region Raben Steinfeld bei Schwerin einen größeren Sucheinsatz der Polizei ausgelöst. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, war der 84-jährige Rentner am Sonntagvormittag aufgebrochen, aber nicht wie vereinbart zurückgekehrt. Auch ein Handy hatte der Senior nicht mit. Anwohner und Angehörige alarmierten die Polizei, die auch einen Hubschrauber einsetzte und Spürhunde anforderte.

Doch bevor die Fährtenhunde den 84-Jährigen aufspürten, hatte ihn am späten Nachmittag eine Frau aus der Region in einem Waldstück gefunden. Der Rentner sei gestürzt und habe sich in einer hilflosen Lage befunden. Die Beamten konnten den Senior dann nach Hause bringen. Verletzungen habe er nicht erlitten.

