Corona-Inzidenz in MV steigt leicht auf 34,6

Rostock. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern ist am Samstag leicht auf 34,6 gestiegen. Insgesamt wurden 90 Corona-Neuinfektionen registriert, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Am Vortag hatte der Wert bei 33,4 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen gelegen. Vor einer Woche hatte er bei 30,8 gelegen. Unter Ungeimpften liegt die Inzidenz laut Lagus bei 71,6, bei Geimpften bei 8,0.

Landesweit die höchste Inzidenz hat Rostock mit 71,3 zu verzeichnen, gefolgt vom Landkreis Nordwestmecklenburg mit nun 52,5 und der Landeshauptstadt Schwerin mit 50,2. Am niedrigsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ludwigslust-Parchim (15,6) und Mecklenburgische Seenplatte (16,3).

In den Krankenhäusern des Landes liegen nach Angaben des Landesamtes 30 Covid-Patienten, so viele wie am Vortag. Zehn davon werden auf einer Intensivstation behandelt, zwei mehr als am Freitag. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit dem Virus Gestorbenen in MV blieb unverändert bei 1193. Die Krankenhausbelastung ist laut Corona-Ampel in MV weiter gering.

Insgesamt haben sich in Mecklenburg-Vorpommern bislang 46.681 Menschen mit dem Virus infiziert, 44.454 gelten laut Lagus als genesen.

