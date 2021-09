Jahrelanger Streit um Göhrener Parkhaus vor Gericht

Stralsund/Göhren. In einem jahrelangen Streit um ein Parkhaus im Urlaubsort Göhren auf Rügen wird am heutigen Mittwoch (10.00 Uhr) vor dem Landgericht Stralsund verhandelt. Ein Vertrag zwischen dem Betreiber und der Gemeinde sieht vor, dass konkurrierende Parkplätze geschlossen werden müssen. Dadurch entstehen der Gemeinde nach früheren eigenen Schätzungen jährlich etwa 60.000 Euro Mindereinnahmen. Sie hält den Vertrag für sittenwidrig. Der Streit ist aus dem Kinofilm "Wem gehört mein Dorf?" bekannt.

Die Betreiber-Firma des Parkhauses hat gegen die Gemeinde geklagt, weil diese der vorgesehenen Schließung nicht nachgekommen sei. Die Gemeinde hatte zeitweise nur den Betrieb eingestellt, Schilder abgenommen und Parkuhren verhängt, aber das kostenlose Parken weiter ermöglicht. Derzeit sind drei Parkplätze in Strandnähe nach Aussage der Gemeinde gesperrt oder nicht mehr in ihrer Hand. Ein vierter, weiter landeinwärts gelegener Platz ist demnach noch offen. Mit der Bekanntgabe eines Urteils rechnet das Gericht an einem separaten Termin im September.

© dpa-infocom, dpa:210831-99-41132/2