Auto erfasst Urlauber: Radler schwer am Kopf verletzt

Göhren. Ein Radfahrer aus Nordrhein-Westfalen ist bei einem Unfall auf der Insel Rügen schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin in Stralsund am Montag sagte, wurde der 48-Jährige am Samstag an einer Kreuzung in Göhren (Vorpommern-Rügen) von einem Auto erfasst. Der Mann aus dem Kreis Recklinghausen habe beim Zusammenstoß und folgendem Sturz schwere Kopfverletzungen erlitten. Er wurde in eine Notfallklinik nach Greifswald geflogen. Die Identität des Mannes war zunächst unklar, da er wohl allein unterwegs war. Inzwischen habe man diese klären können. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Radler die Vorfahrt einer 59-jährigen Autofahrerin nicht beachtet. Die Autoinsassen blieben unverletzt. Die Ermittlungen liefen aber noch.

