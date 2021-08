Passant stoppt nach Kollisionen Fahrer mit zwei Promille

Demmin. Ein aufmerksamer Zeuge hat einen betrunkenen Autofahrer am Wochenende in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) gestoppt und so vermutlich Schlimmeres verhindert. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, hatte der 60 Jahre alte Autofahrer am Samstag beim Linksabbiegen mit dem Wagen einen Zaun demoliert. Als er zurückfuhr, kollidierte das Heck des Wagens mit einer Hauswand. Der Zeuge konnte eine Tür öffnen und den Zündschlüssel abziehen. Die alarmierten Beamten ließen den Fahrer "pusten". Der Atemalkoholtest zeigte knapp zwei Promille an. Der Fahrer musste für eine Blutprobe mitkommen und den verbeulten Wagen stehenlassen. Nun drohe ihm der Verlust des Führerscheins.

