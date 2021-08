Bügelsicherung löst sich: Kind fällt aus Karussell

Stavenhagen. Ein zehnjähriger Junge ist beim Schlossgarten Open Air in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) aus etwa 1,5 Meter Höhe aus einem Karussell-Sitz gefallen. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich am Sonntagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache die Bügelsicherung bei allen Fahrgästen gelöst. Als der Verantwortliche für das Karussell dies bemerkte, löste er einen Nothalt aus. Der Zehnjährige fiel aus seinem Sitz auf den Boden des Karussells und verletzte sich leicht. Sein Vater brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

