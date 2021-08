Hansa Rostock muss im DFB-Pokal zu Jahn Regensburg

Rostock. Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat in der zweiten DFB-Pokalrunde erneut einen Zweitligisten erwischt. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel muss beim SSV Jahn Regensburg antreten, dem Überraschungsteam der Zweitliga-Saison. Das ergab die Auslosung am Sonntag in der ARD-Sportschau. Die Partie findet am 26. oder 27. Oktober statt.

Der FC Hansa hatte sich in der ersten Runde mit einem 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen den Ligarivalen 1. FC Heidenheim durchgesetzt. Regensburg kam durch ein 3:0 beim Südwest-Regionalligisten FC Rot-Weiß Koblenz weiter.

© dpa-infocom, dpa:210829-99-15354/2