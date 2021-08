Dettmannsdorf. Ein 63-Jähriger hat sich bei Dettmannsdorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) mit seinem Auto überschlagen und leicht verletzt. Er war am Samstagnachmittag aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und hatte zunächst zwei Bäume gestreift, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dann überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Der 63-jährige Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

