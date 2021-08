In der Kita oder Apotheke: Corona-Schnelltests waren in der Pandemie ein wichtiger Baustein. Im Nordosten wurden davon bislang viele genommen.

Gesundheit Bisher rund 4,5 Millionen Corona-Schnelltests in MV gemeldet

Schwerin. Rund 4,5 Millionen Corona-Schnelltests sind in der Corona-Pandemie in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet worden. Davon waren etwa 4100 oder rund 0,1 Prozent positiv, wie das Gesundheitsministerium in Schwerin auf dpa-Anfrage mitteilte. Die Datengrundlage ist den Angaben zufolge von Ende 2020 bis Mitte August 2021. Rund 2500 Einrichtungen würden die Ergebnisse melden, darunter seien mehr als 1100 Kitas, knapp 300 Pflegeeinrichtungen und 100 Testzentren.

Die Zahl der Corona-Tests liegt insgesamt jedoch noch deutlich höher, weil zu den Schnelltests etwa noch die als zuverlässiger geltenden PCR-Tests hinzukommen. Laut Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) wurden seit Pandemiebeginn rund 1,35 Millionen dieser Tests im Bundesland genommen. Davon waren etwa 58.000 oder rund 4,3 Prozent positiv. Ebenfalls kommen noch die Selbsttests hinzu, die vielfach in Supermärkten, Apotheken oder Drogerien zu kaufen sind.

Je nach Infektionslage in einem Landkreis oder kreisfreier Stadt in Mecklenburg-Vorpommern können einzelne Bereiche mit einer Testpflicht verbunden sein, etwa für den Besuch im Fitnessstudio. Diese Pflicht gilt jedoch nicht für Menschen, die den vollständigen Impfschutz erhalten haben oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind.

