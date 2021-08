Schwesig eröffnet heiße Phase des SPD-Wahlkampfs in MV

Schwerin. Mit dem Versprechen für eine bessere Mobilität im ländlichen Raum hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitagabend in Schwerin die heiße Phase des Landtagswahlkampfs ihrer Partei eröffnet. Bei einer Kundgebung auf den Schwimmenden Wiesen am Schlossgarten nannte sie vor bis zu 250 Zuhörern als weitere Schwerpunktthemen gute Arbeit für gute Löhne, den sozialen Zusammenhalt und den Schutz von Umwelt und Natur. Dabei sollen Klimaschutz und Wirtschaftsentwicklung Hand in Hand gehen, wie Schwesig deutlich machte. Wasserstoff werde als Speicher für regenerative Energien künftig eine wichtige Rolle spielen. Der Norden Deutschlands könne dabei Weltmarktführer werden. "Daran wollen wir arbeiten", sagte Schwesig. Am 26. September wird neben dem Bundestag auch der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns neu gewählt.

© dpa-infocom, dpa:210827-99-996002/2