Auto rammt Lichtmast: Wichtige Straße in Rostock blockiert

Rostock. Ein Unfall mit einem abgeknickten Lichtmast hat am Donnerstagmorgen für Staus und Behinderungen auf einer wichtigen Einfallstraße im Osten von Rostock gesorgt. Wie ein Polizeisprecher erklärte, war ein Autofahrer an der Petribrücke bei der Fahrt ins Zentrum von der Straße abgekommen und mit dem Wagen gegen den Lichtmast geprallt. Dabei sollen mehrere der fünf Insassen leicht verletzt worden sein. Der Mast hing derart quer über die mehrspurige ehemalige Bundesstraße 105, die von der Autobahn 19 in die Stadt führt, dass diese zur Bergung rund eine Stunde gesperrt bleiben musste. Dies führte zu längeren Staus in der größten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns. Die Unfallursache und weitere Details des Vorfalls seien noch unklar.

