Sparkassenverband legt Tourismusbarometer vor

Das Sparkassen-Logo hängt an einer Filiale.

Bollewick. Nach zwei Corona-Jahren mit deutlichen Einbußen sucht die Tourismusbranche im Nordosten nach neuen Impulsen. Dafür stellt der Ostdeutsche Sparkassenverband heute (10.30 Uhr) in Bollewick (Mecklenburgische Seenplatte) sein Tourismusbarometer vor. Dafür haben Experten unter anderem das veränderte Buchungs- und Reiseverhalten von Urlaubern untersucht und zudem analysiert, was diese zwischen Ostsee und Seenplatte an Service und Erlebnissen erwarten.

Wegen der Corona-Krise war der Tourismus im Frühjahr 2021 noch länger zum Erliegen gekommen als im Vorjahr. Einer ersten Statistik des Landestourismusverbandes zufolge kam von Januar bis Juni nur die Hälfte der Gäste gemessen am Vorjahreszeitraum. Von der großen Nachfrage im Sommer, der Hauptbuchungszeit, erhoffen sich die Beherbergungsbetriebe noch ein deutliches Plus. Die Branche gehört zu den größten Arbeitgebern im Nordosten, hat aber seit langem ein Fachkräfteproblem, das durch Corona noch verschärft wurde.

