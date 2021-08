Kinder stoppen Zug mit Steinen

Bergen. Kinder haben auf der Insel Rügen einen der wenigen Züge gestoppt, die während des Lokführerstreiks in Mecklenburg-Vorpommern fuhren. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei Stralsund am Dienstag erklärte, betraf dies am Montag einen Regionalzug zwischen Stralsund und Bergen auf Rügen. Drei Kinder im Alter von acht, neun und zehn Jahren hätten Schottersteine auf die Gleise gelegt, so dass der Lokführer am Nachmittag eine Schnellbremsung einleiten musste. Die Bundespolizei übergab das Trio, das die Taten eingeräumt habe, den erschrockenen Eltern. Verletzt wurde niemand. Gleise seien keine Spielplätze, so die Bundespolizei. Aufgelegte Schottersteine könnten Züge sogar entgleisen lassen oder durch den Druck zu lebensgefährlichen Geschossen werden.

