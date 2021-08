Fahrer stirbt beim Überholen: Zwei Rentner in Lebensgefahr

Spornitz. Bei einem missglückten Überholmanöver sind nahe Spornitz bei Parchim ein Autofahrer getötet und zwei Insassen eines Transporters lebensgefährlich verletzt worden. Der 34-Jährige aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim sei noch am Unfallort gestorben, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Der 81-jährige Fahrer des Transporters und seine 78-jährige Beifahrerin kamen per Rettungshubschrauber in Kliniken nach Lübeck und Schwerin.

Der 34-jährige Autofahrer war am Sonntag beim Überholen auf der Bundesstraße 191 frontal mit dem entgegenkommenden Transporter zusammengestoßen. Die B191 musste rund fünf Stunden gesperrt bleiben.

