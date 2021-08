Wieder Mähdrescher und Getreide bei Ernte verbrannt

Einen Schaden von rund 300.000 Euro hat ein Brand an einem Mähdrescher am Freitag bei Altenkirchen (Vorpommern-Rügen) angerichtet. Wie ein Polizeisprecher erklärte, war die Großmaschine gegen Mittag beim Dreschen auf einem Weizenfeld im Norden der Insel in Brand geraten. Der Fahrer konnte den Mähdrescher noch aus dem Kornfeld herausfahren und auf Stoppeln abstellen, bevor er flüchtete und das Fahrzeug ausbrannte.

Als Brandursache wird ein technischer Defekt beim Dreschen vermutet, auch eine kleinere Fläche Getreide ging in Flammen auf. Die Kameraden von mehreren Feuerwehren konnten eine noch größere Ausbreitung des Feuers aber verhindern.

Damit wurden seit Beginn der Getreide- und Rapsernte Anfang Juli im Nordosten nach Angaben der Polizei Maschinen und Getreide im Wert von rund fünf Millionen Euro vernichtet.

